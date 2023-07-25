Єврокомісія перерахувала Україні новий транш на 1,5 млрд євро

Європейська комісія виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги. Про це у вівторок, 25 липня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Оголошуючи про цей транш, вона засудила російські удари по українській інфраструктурі для зберігання та експорту зерна.

"Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновити інфраструктуру", – висловилася єврочиновниця.

Допомога від ЄС: транші на 2023-й рік

Наприкінці 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Ідеться про кредит, який надають під вигідний відсоток.

Перший транш на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня щомісяця надходять по 1,5 млрд євро. Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го.

Кредит Україна отримує за виконання узятих зобов’язань. Як пояснювала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ці вимоги стосуються питань верховенства права та протидії корупції, фінансових моментів, фіскальної політики, а також економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в держбюджет.