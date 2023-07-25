Еврокомиссия перечислила Украине новый транш на 1,5 млрд евро

Европейская комиссия выплатила Украине еще 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Объявляя об этом транше, она осудила российские удары по украинской инфраструктуре для хранения и экспорта зерна.

"Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстановить инфраструктуру", – высказалась еврочиновница.

Помощь от ЕС: транши на 2023-й год

В конце 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Речь идет о кредите, который предоставляется под выгодный процент.

Первый транш на 3 млрд евро Украина получила в январе, а с марта ежемесячно поступают по 1,5 млрд евро. Погасить льготные средства необходимо в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

Кредит Украина получает за исполнение взятых обязательств. Как объясняла вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, эти требования касаются вопросов верховенства права и противодействия коррупции, финансовых моментов, фискальной политики, а также экономических мер, которые предпринимает Украина, чтобы аккумулировать средства в госбюджет.