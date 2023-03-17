В ЕС анонсировали выплату Украине второго транша пособия на 1,5 млрд евро

ЕС на следующей неделе планирует перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи из пакета в 18 млрд евро.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе осуществим второй платеж MFA + 1,5 миллиарда евро экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", - написал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он также отметил, что ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Финансовая поддержка Украины по программе MFA+ предполагает более выгодные условия заимствования.

Украина должна погасить льготные кредиты в течение 35 лет с 2033 года. В знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины по процентным ставкам, которые при необходимости поддерживаются за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС.

17 января Еврокомиссия перечислила первый транш в размере 3 млрд. евро. Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.