Еврокомиссия выделила Украине первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи

17 января Еврокомиссия перечислила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро для Украины.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"При стабильной, регулярной и предсказуемой финансовой поддержке в размере до 18 млрд евро на 2023 год в рамках этого инструмента Украина сможет продолжать выплачивать заработную плату и пенсии и поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что финансовая поддержка также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить жизненно важную инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе ее агрессивной войны, такую как энергетическая инфраструктура, системы водоснабжения, транспортные сети, дороги и мосты.

Финансовая поддержка Украины по программе MFA+ предусматривает более выгодные условия заимствования.

Украина должна будет погасить льготные кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года. В знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины по процентным ставкам, поддерживаемые, при необходимости, за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС.

Будущие выплаты Украине в рамках инструмента MFA+ в размере 1,5 млрд евро в месяц будут продолжаться с марта и будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности.

Напомним, что Украина договорилась с Японией о переносе погашения кредитных $50 миллионов на 2027-2031 годы.