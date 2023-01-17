Єврокомісія виділила Україні перші 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги

17 січня Єврокомісія перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.

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Відповідну заяву опубліковано на сайті Єврокомісії.

"При стабільній, регулярній та передбачуваній фінансовій підтримці у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік у рамках цього інструменту Україна зможе продовжувати виплачувати заробітну плату та пенсії та підтримувати роботу основних комунальних послуг, таких як лікарні, школи та житло для переселенців", - говориться у повідомленні.

У Єврокомісії додали, що фінансова підтримка також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновити життєво важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її агресивної війни, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости.

Фінансова підтримка України за програмою MFA+ передбачає більш вигідні умови запозичення.

Україна має погасити пільгові кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року. На знак солідарності ЄС також запропонував покрити витрати України за відсотковими ставками, які, за необхідності, підтримуються за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС.

Майбутні виплати Україні в рамках інструменту MFA+ у розмірі 1,5 млрд євро на місяць продовжуватимуться з березня та залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні погоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності.

Нагадаємо, що Україна домовилася з Японією щодо перенесення погашення кредитних $50 мільйонів на 2027-2031 роки.