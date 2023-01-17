Санкції занурять економіку РФ у рецесію на десятиліття, - Урсула фон дер Ляєн

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безкарності за війну проти України для Росії не буде.

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"Європейські країни надають Україні зброю, критично необхідну для оборони. Ми приймаємо мільйони біженців і запровадили найпотужніші санкції за всю історію, які, як ми сподіваємося, занурять російську економіку у рецесію на десятиліття, а її промисловість залишиться без сучасних і критично важливих технологій. Безкарності не буде", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія буде допомагати Україні у відновленні енергетичних мереж, опалення та систем водопостачання.

"Вчора Єврокомісія оголосила, що надає 3 мільярди євро. І це лише перший транш в рамках нашого пакету фінансової допомоги на 2023 рік. Це зміцнить фінансову стабільність України, дозволить виплачувати зарплати, пенсії. Ми будемо вас підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Ви - наші друзі", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що Україна очікує на перший транш макрофінансової допомоги ЄС.