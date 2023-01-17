Дуда сподівається, що надання Україні танків Leopard відкриє нову главу військової допомоги

Президент Польщі Анджей Дуда закликав західні країни продовжувати військову підтримку України і сподівається, що союзники слідом за його країною схвалять передачу танків українським військовим.

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"Ця війна від початку посилає один сигнал із України. Це те, що Володимир Зеленський сказав нам на початку війни телефоном. І був один меседж: зброя, зброя і ще раз зброя - нам потрібна військова підтримка… Якщо ми продовжимо відправляти багато військової техніки для захисників України, передової техніки, вони матимуть змогу зупинити росіян", - зазначив він на панельній дискусії "На захист Європи" у Давосі.

Він додав, що Польща має намір передати Україні близько 14 танків Leopard і сподівається, що це рішення відкриє новий розділ у військовій допомозі.

"Ми намагаємось організувати велику підтримку для України. Отже, ми сподіваємося, що з'явиться кілька союзників, які передадуть Україні танки Leopard 2, Сhallenger із Великобританії", - додав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard в рамках міжнародної коаліці.