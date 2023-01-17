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Дуда надеется, что предоставление Украине танков Leopard откроет новую главу военной помощи

Дуда надеется, что предоставление Украине танков Leopard откроет новую главу военной помощи

Президент Польши Анджей Дуда призвал западные страны продолжать военную поддержку Украины и надеется, что союзники вслед за его страной одобрят передачу танков украинским военным.

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"Эта война изначально посылает один сигнал из Украины. Это то, что Владимир Зеленский сказал нам в начале войны по телефону. И был один месседж: оружие, оружие и еще раз оружие - нам нужна военная поддержка… Если мы продолжим отправлять много военной техники для защитников Украины, передовой техники, они смогут остановить россиян", - отметил он на панельной дискуссии "В защиту Европы" в Давосе.

Он добавил, что Польша намерена передать Украине около 14 танков Leopard и надеется, что это решение откроет новую главу в военной помощи.

"Мы пытаемся организовать большую поддержку для Украины. Следовательно, мы надеемся, что появится несколько союзников, которые передадут Украине танки Leopard 2, Сhallenger из Великобритании", – добавил Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалицы.

Автор:
Нина Комащенко