Дуда надеется, что предоставление Украине танков Leopard откроет новую главу военной помощи

Президент Польши Анджей Дуда призвал западные страны продолжать военную поддержку Украины и надеется, что союзники вслед за его страной одобрят передачу танков украинским военным.

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"Эта война изначально посылает один сигнал из Украины. Это то, что Владимир Зеленский сказал нам в начале войны по телефону. И был один месседж: оружие, оружие и еще раз оружие - нам нужна военная поддержка… Если мы продолжим отправлять много военной техники для защитников Украины, передовой техники, они смогут остановить россиян", - отметил он на панельной дискуссии "В защиту Европы" в Давосе.

Он добавил, что Польша намерена передать Украине около 14 танков Leopard и надеется, что это решение откроет новую главу в военной помощи.

"Мы пытаемся организовать большую поддержку для Украины. Следовательно, мы надеемся, что появится несколько союзников, которые передадут Украине танки Leopard 2, Сhallenger из Великобритании", – добавил Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалицы.