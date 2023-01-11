Польша и Литва будут лоббировать предоставление Украине гарантий безопасности от НАТО - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда говорит, что вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой будет лоббировать предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО. Как сообщается в его Twitter, об этом он заявил в Жешуве, вернувшись после визита во Львов, где встретился с президентами Литвы и Украины.

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"Встреча во Львове была очень важна - разговаривали с Зеленским и Науседой о поддержке Украины и безопасности Европы, о том, что мы будем лоббировать, чтобы НАТО предоставило Украине гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что по результатам встречи в среду три президента подписали совместную декларацию, в которой, в частности, указано, что стороны договорились способствовать мощной политической, практической и материальной поддержке со стороны НАТО и Европейского союза для Украины с целью обеспечения возможности украинского государства эффективно защищать свои территории. на суше, на море и в воздухе.

Также подписанты выразили готовность провести трехсторонние консультации по "международным гарантиям безопасности для Украины до получения членства в НАТО" на основе предложений, инициированных Украиной в рамках Киевского договора безопасности от 13 сентября 2022 года. Впрочем, о гарантиях именно от НАТО как организации речь не шла. Кроме того, Польша и Литва как члены альянса задекларировали, что поддерживают Украину в том, чтобы она стала его частью, "как только это позволят условия".

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что он с Дудой и Науседой "очень содержательно проговорили вопросы нашей интеграции как в Евросоюз, так и в НАТО".

"Уже в этом году мы должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается прежде всего начала переговоров по членству. Польша и Литва все равно и всесторонне готовы нас поддерживать, видят нас полностью интегрированными в европейские и евроатлантические структуры. Вместе с другими нашими партнерами на континенте и в Альянсе мы должны трансформировать эту готовность, эту энергию в реальное институциональное движение, реальные решения", - сказал он.