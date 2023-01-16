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Україна очікує на перший транш макрофінансової допомоги ЄС цього тижня

Україна очікує на перший транш макрофінансової допомоги ЄС цього тижня

Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі 3 млрд євро. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни росії проти нашої держави", - зазначив він.

Шмигаль подякував європейським партнерам за послідовну підтримку.

Нагадаємо, у грудні 2022 року депутати Європарламенту ухвалили виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в розмірі 18 мільярдів євро за зміненим регламентом.

Автор:
Ніна Комащенко