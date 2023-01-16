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Україна очікує на перший транш макрофінансової допомоги ЄС цього тижня
Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі 3 млрд євро. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни росії проти нашої держави", - зазначив він.
Шмигаль подякував європейським партнерам за послідовну підтримку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у грудні 2022 року депутати Європарламенту ухвалили виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в розмірі 18 мільярдів євро за зміненим регламентом.