Украина ожидает первый транш макрофинансовой помощи ЕС на этой неделе

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере 3 млрд евро. Это поможет нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны России против нашего государства", - отметил он.

Шмигаль поблагодарил европейских партнеров за последовательную поддержку.

Напомним, в декабре 2022 года депутаты Европарламента одобрили выделение Украине макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 миллиардов евро по измененному регламенту.