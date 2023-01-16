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Украина ожидает первый транш макрофинансовой помощи ЕС на этой неделе
Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере 3 млрд евро. Это поможет нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны России против нашего государства", - отметил он.
Шмигаль поблагодарил европейских партнеров за последовательную поддержку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в декабре 2022 года депутаты Европарламента одобрили выделение Украине макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 миллиардов евро по измененному регламенту.