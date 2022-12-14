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Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро с измененным регламентом
В среду, 14 декабря, депутаты Европарламента приняли выделение Украине макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 миллиардов евро по измененному регламенту после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение.
Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
Европарламент принял по срочной процедуре предложенное Советом ЕС изменение в регламенте выделения Киеву макрофинансовой помощи, позволяющей 26 государствам-членам блока выступать гарантами кредита. То есть страны договорились, что выделят деньги без участия Венгрии.
"Долгосрочная ссуда, которая при условии проведения реформ предусматривает льготные условия, будет покрывать основные расходы государства. Это касается финансового обеспечения работы больниц, школ и т.д. Кредит также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным атакам со стороны России", — отмечают европарламентарии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год. Впоследствии, во время заседания Совета Евросоюза представитель Венгрии сообщил, что Будапешт выступает против этого предложения Еврокомиссии, хотя и было заявление, что якобы венгерское правительство "одобрило кредит".
В конце концов, в Еврокомиссии заверили, что Украина получит помощь от Европейского Союза, несмотря на позицию Будапешта.