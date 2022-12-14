Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина 14 декабря получила последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн. евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Кредитные средства МФП будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов Госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине ", - говорится в сообщении.

Общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро. Первый транш в 2 млрд евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш в размере 2,5 млрд евро поступил в Госбюджет Украины в ноябре 2022 года.

Напомним, все страны-члены Европейского союза, кроме Венгрии, в сентябре на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи посредством долгосрочных кредитов для Украины.

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