Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Тип
Важно
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина 14 декабря получила последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн. евро.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Кредитные средства МФП будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов Госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине ", - говорится в сообщении.

Общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро. Первый транш в 2 млрд евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш в размере 2,5 млрд евро поступил в Госбюджет Украины в ноябре 2022 года.

Напомним, все страны-члены Европейского союза, кроме Венгрии, в сентябре на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи посредством долгосрочных кредитов для Украины. 

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко