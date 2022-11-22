Франция предоставит Украине кредит до 100 млн евро на льготных условиях

Французское агентство развития выделит Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн. евро. Об этом сообщает Министерство финансов.

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18 ноября Правительство приняло постановление "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Французского агентства развития", разработанную Минфином.

Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн. евро для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Принятым постановлением урегулировано привлечение средств указанного кредита в 2022 году, а также утвержден его Основные условия, в частности:

на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых;

окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора).

Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной в лице Министра финансов Украины и Французским агентством развития.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро.