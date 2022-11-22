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Финансы
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Франция предоставит Украине кредит до 100 млн евро на льготных условиях

Франция предоставит Украине кредит до 100 млн евро на льготных условиях

Французское агентство развития выделит Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн. евро. Об этом сообщает Министерство финансов.

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18 ноября Правительство приняло   постановление   "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Французского агентства развития", разработанную Минфином.

Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн. евро для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Принятым постановлением урегулировано привлечение средств указанного кредита в 2022 году, а также утвержден его Основные условия, в частности:

  • на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых;
  • окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора).

Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной в лице Министра финансов Украины и Французским агентством развития.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро.

Автор:
Степан Крьока