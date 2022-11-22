Франція дасть Україні кредит до 100 млн євро на пільгових умовах

Французьке агентство розвитку виділить Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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18 листопада Уряд прийняв постанову «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку», розроблену Мінфіном.

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Прийнятою постановою врегульовано залучення коштів зазначеного кредиту в 2022 році, а також затверджено його Основні умови, зокрема:

на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних;

остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років від дати укладення кредитного договору).

Залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною в особі Міністра фінансів України і Французьким агентством розвитку.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро.