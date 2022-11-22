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ЄС виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро

ЄС виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро.

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Про це вона написала у Твіттері.

"Єврокомісія виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції", - зазначила Урсула фон дер Ляєн. 

Вона наголосила, що ЄС будепідтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Зазначимо, Європейська комісія 9 листопада офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі макрофінансової допомоги. 

Україна в 2022 році вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування, до кінця 2022 року очікується ще понад $11 млрд. Як з'ясувалося, без фінансової підтримки Заходу українці залишилися б без пенсій і зарплат. На наступний рік США хочуть підримати рішення ЄС та почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд. 

Автор:
Світлана Манько