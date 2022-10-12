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НБУ очікує ще понад $11 млрд зовнішнього фінансування до кінця року
Україна цього року отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року очікується ще понад $11 млрд. Про розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Можливо, частина перейде на наступний рік. Але, враховуючи макрофінансову допомогу від ЄС, поставлене в Конгресі США питання щодо виділення додаткових ресурсів для України, у тому числі для забезпечення фіскальної стійкості, очікуємо на значні обсяги міжнародної допомоги до кінця року", – сказав він.
Гелетій, коментуючи закладені в проекті держбюджету на 2023 рік $38 млрд зовнішнього фінансування, наголосив на пріоритеті для уряду та Нацбанку в цьому напрямку в перспективі місяця - це робота з МВФ і відкриття нової великої програми для України, окрім отримання найближчими днями ще $1,3 млрд екстреного фінансування у рамках інструменту RFI.
"Це може бути або EFF (Extended Fund Facility), або Стенд-бай. Тобто, класична розширена програма, яка спрямовуватиметься на подолання розривів платіжного балансу та проведення структурних реформ. Вона буде свого роду бенчмарком для всіх міжнародних партнерів. Ми активно над цим працюємо", – заявив заступник голови Нацбанку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, у жовтні має відбутися місія Фонду, з якою обговорюватиметься цілий ряд питань, у тому числі макроекономічна ситуація в Україні, питання бюджету 2023 року та валютно-курсової політики.
"Це буде команда з новим керівником місії. Я сподіваюся, що ми матимемо плідний діалог, який сприятиме кращому розумінню з боку МВФ поточних викликів для нашої країни, нашої фіскальної та монетарної політики", – зазначив Гелетій.
При цьому він додав, що однієї такої програми МВФ навряд чи буде достатньо, тому потрібно активно працювати з іншими партнерами, насамперед із ЄС, США та іншими країнами G7.
"НБУ, як ніхто інший, зацікавлений у тому, щоб цю допомогу було отримано. Вона знизить потребу в емісійному фінансуванні. Для нас припинення монетизації бюджету є пріоритетом", – сказав Гелетій.
За його словами, можливість припинити наступного року емісійне фінансування бюджету залежатиме від його фінального тексту, обсягів міжнародної допомоги та ритмічності її надходження. "$38 млрд – непросте та надзвичайно амбітне завдання. Справді, якщо Україна отримає ці кошти, потреба в емісійному фінансуванні може не знадобитися", – зазначив Гелетій.
Верховна рада 7 жовтня затвердила у першому читанні проект держбюджетуна 2023 рік. В документі пріоритет надали армії, при цьому гроші на підвищення пенсій в держбюджеті-2023 не заклали. Проект держбюджету передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд.
Джерело фото: depositphotos.com