Уряд не запланував підвищення пенсій на 2023 рік

Кабінет міністрів сформував проєкт державного бюджету на 2023 рік, з огляду на нинішні реалії. В документі пріоритет надали армії, при цьому гроші на підвищення пенсій в держбюджеті-2023 не заклали.

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Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час всеукраїнського телемарафону.

Він уточнив, що якщо уряд не запланував підвищення рівня пенсійних виплат, це ще не означає, що вони не будуть зростати.

"В минулому році ми планували декілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, на це закладалися кошти. Але нажаль щодо наступного року ми говоримо про те, що це буде бюджет, який в першу чергу передбачає фінансування армії — це пріоритет номер один", — сказав Музиченко.

Він додав, що на сьогодні уряд планує загалом збільшити соціальні стандарти в 2023 році на 5,4% в порівнянні з поточними показниками. Якщо ситуація в країні буде поліпшуватися і у держави буде можливість збільшувати виплати, в тому числі пенсії, то ці показники будуть рости.

"Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення", ― сказав заступник очільника Мінсоцполітики.

Загалом, згідно з проєктом державного бюджету України на 2023 рік, на соціальну підтримку українців запланували 91 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП.

Видатки саме Мінсоцполітики складуть 405,2 млн грн. Цю суму розподіллять таким чином: