Правительство не запланировало повышение пенсий на 2023 год

Кабинет министров сформировал проект государственного бюджета на 2023 год, учитывая нынешние реалии. В документе приоритет предоставили армии, при этом деньги на повышение пенсий в госбюджете-2023 не заложили.

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Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время всеукраинского телемарафона.

Он уточнил, что если правительство не запланировало повышения уровня пенсионных выплат, это еще не значит, что они не будут расти.

"В прошлом году мы планировали несколько этапов повышения пенсионного обеспечения, на это закладывались средства. Но, к сожалению, в следующем году мы говорим о том, что это будет бюджет, который в первую очередь предусматривает финансирование армии — это приоритет номер один", — сказал Музыченко.

Он добавил, что на сегодняшний день правительство планирует в целом увеличить социальные стандарты в 2023 году на 5,4% по сравнению с текущими показателями. Если ситуация в стране будет улучшаться и у государства будет возможность увеличивать выплаты, в том числе пенсии, эти показатели будут расти.

"Конечно, это очень мало, но это то, что мы можем себе позволить. Бюджет на следующий год формируется в ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения", ― сказал замглавы Минсоцполитики.

В целом согласно проекту государственного бюджета Украины на 2023 год, на социальную поддержку украинцев запланировали 91 млрд грн, или 12,4% прогнозируемого объема ВВП.

Расходы именно Минсоцполитики составят 405,2 млн. грн. Эту сумму распределят следующим образом: