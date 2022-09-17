Когда в Украине введут накопительную пенсию? В Кабмине выбрали дату старта реформы

Правительство и компетентные органы наработали законопроект о внедрении в Украине накопительной пенсионной системы. Теперь Минсоцполитики готовит документ к регистрации в Верховной Раде.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с чиновниками, парламентариями, ПФУ и НКЦБФР.

Согласно законопроекту, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года. К моменту старта реформы компетентные министерства должны наработать всю нормативную базу, необходимую для своевременного запуска накопительной пенсионной системы.

"Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе. Мы нацелены на дальнейшее внедрение реформ, чтобы украинцы получали достойные пенсии", - отметил Шмыгаль.

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, отличающаяся от накопительной тем, что все средства, перечисляемые налогоплательщиками в Пенсионный фонд, сразу выплачиваются нынешним пенсионерам. При накопительной системе гражданин самостоятельно в течение жизни откладывает деньги, которые затем частями получает после ухода на пенсию.

Отметим, что Министерство социальной политики также готовит изменения, которые позволят увеличить пенсионные выплаты украинцев за счет меценатов, которые могут адресно перечислять деньги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства", изменяющий правила индексации выплат.

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