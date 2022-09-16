Кабмин разрешил покупать военные ОВГЗ в "Дії"

Кабинет министров на заседании 16 сентября утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія").

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Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Однако документ пока не опубликован. Министерство цифровой трансформации пока также дополнительной информации не сообщает.

В свою очередь, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это позволит просто и удобно покупать военные ОВГЗ каждому украинцу старше 18 лет, передает пресс-служба правительства.

"Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 миллиардов гривен", - указал он.

По словам главы правительства, каждый гражданин сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность государства.

Напомним также, что недавно Альфа-Банк Украина, находящийся в процессе переименования в Сенс Банк, запустил возможность онлайн-покупки через Sense SuperApp военных облигаций, номинированных в долларах и евро.