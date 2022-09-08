Альфа-Банк запустил возможность покупки валютных военных ОВГЗ онлайн

Украинский Альфа-Банк с 8 сентября запустил возможность покупки военных облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в евро и долларах в цифровом банке Sense SuperApp. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Купить облигации можно в разделе приложения "Инвестиции". Сделать это можно только за валюту их выпуска и только совершеннолетним клиентам.

В частности, к покупке доступны ОВГЗ с датами погашения 1 декабря 2022 г, 27 апреля 2023 г., доходностью – до 4% годовых в зависимости от выпуска, стоимостью одной облигации около 1 тыс долл/евро (котировки ежедневно меняются) и типом купонных и дисконтные.

Все операции с ОВГЗ как в гривне, так и в иностранной валюте в цифровом банке Sense производятся без комиссий. Минимально можно купить одну облигацию.

Если у клиента еще нет карты или счета в валюте в Альфа-Банке Украина – их также можно оформить всего за несколько кликов в Sense SuperApp.

Уточняется, что в день погашения облигаций деньги зачислятся на счет клиента.

На начало сентября в обращении находились валютные ОВГЗ в объеме 2,5 млрд. долларов и 0,7 млрд. евро. Министерство финансов Украины размещает ежемесячно валютные ОВГЗ на рынке, основными собственниками которых являются банки (76%), граждане Украины (13%) и предприятия (10%).

Напомним, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 августа приняла решение о снятии почти всех ограничений на торговлю ценными бумагами. Оно вступило в силу 8 августа и благодаря этому с того же дня возобновила работу Украинская биржа и ПФТС.