В Приват24 возобновили торговлю ОВГЗ довоенных выпусков

Владельцы довоенных ОВГЗ (номинированных в гривне) с понедельника, 8 августа, могут подавать их банку через веб-версию Приват24. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Если владелец ОВГЗ захочет продать бумаги, он сможет видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка в разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги".

"Для продажи ОВГЗ нужно только заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы", - уточнили в финучреждении.

В Приват24 будут отображаться: остатки приобретенных ОВГЗ, информация об операциях по ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени. В приложении можно контролировать свой портфель в ценных бумагах, в частности, поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Торговля ОВГЗ довоенных выпусков через Приват24 стала доступной, потому что с 8 августа перестают действовать военные ограничения на торговлю ценными бумагами в Украине.

В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Нацбанк отсрочил применение платы за депозитарные услуги до 22 декабря.

Напомним, 4 августа решение о снятии почти всех ограничений на торговлю ценными бумагами приняла и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Оно вступит в силу 8 августа, и благодаря этому с этого же дня возобновят работу Украинская биржа и ПФТС.