- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів
Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Про це, як повідомляє пресслужба НБУ, йдеться у постанові його правління №173 від 6 серпня, яке набрало чинності 7 серпня.
"Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість", - вказує фінрегулятор.
Водночас, незважаючи на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Нацбанк відтермінував застосування плати за депозитарні послуги до 22 грудня.
Вказано, що цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як і раніше, депозитарій НБУ закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни.
Нагадаємо, що 4 серпня рішення про зняття майже всіх обмежень на торгівлю цінними паперами ухвалила й Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Воно набере чинності 8 серпня, і завдяки цьому з цього ж дня мають поновити роботу Українська біржа та ПФТС.