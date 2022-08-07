Депозитарий НБУ возобновляет обращение государственных ценных бумаг

Депозитарий Национального банка восстанавливает операции с государственными ценными бумагами. Об этом, как сообщает пресс-служба НБУ, говорится в постановлении его правления №173 от 6 августа, которое вступило в силу 7 августа.

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"Восстановление обращения государственных ценных бумаг как основного инструмента инвестирования участниками рынков капитала предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики. Восстановление операций с этими ценными бумагами также позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость", - указывает финрегулятор.

В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Нацбанк отсрочил применение платы за депозитарные услуги до 22 декабря.

Указано, что этот шаг позволит участникам рынка капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках.

Как и ранее, депозитарий НБУ призывает своих клиентов минимизировать и по возможности отменить тарифы на депозитарные услуги для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитарию НБУ с целью привлечения дополнительных инвестиций в поддержку финансового фронта страны.

Напомним, что 4 августа решение о снятии почти всех ограничений на торговлю ценными бумагами приняла и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Оно вступит в силу 8 августа, и благодаря этому с этого же дня возобновят работу Украинская биржа и ПФТС.