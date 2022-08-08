В Приват24 відновили торгівлю ОВДП довоєнних випусків

Власники довоєнних ОВДП (номінованих у гривні) з понеділка, 8 серпня, можуть їх подавати банку через веб версію Приват24. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Якщо власник ОВДП захоче продати папери, то він зможе бачити в режимі online поточні котирування ПриватБанку у розділі "Послуги" меню "Цінні папери".

"Для продажу ОВДП треба лише заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою ЕЦП/КЕП сформовані документи", — уточнили в фінустанові.

В Приват24 будуть відображатися: залишки придбаних ОВДП, інформація про операції з ОВДП (виписки) за обраний період часу. В додатку також можна контролювати свій портфель в цінних паперах, зокрема, надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Торгівлі ОВДП довоєнних випусків через Приват24 стала доступною, тому що з 8 серпня перестають діяти воєнні обмеження на торгівлю цінними паперами в Україні.

Водночас, незважаючи на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Нацбанк відтермінував застосування плати за депозитарні послуги до 22 грудня.

Нагадаємо, що 4 серпня рішення про зняття майже всіх обмежень на торгівлю цінними паперами ухвалила й Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Воно набере чинності 8 серпня, і завдяки цьому з цього ж дня мають поновити роботу Українська біржа та ПФТС.