Коли в Україні запровадять накопичувальну пенсію? В Кабміні вибрали дату старту реформи

Уряд та компетентні органи напрацювали законопроєкт про запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Тепер Мінсоцполітики готує документ до реєстрації у Верховній Раді.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради з урядовцями, парламентарями, ПФУ та НКЦПФР.

Згідно з законопроєктом, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. До моменту старту реформи компетентні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, яка необхідна для вчасного запуску накопичувальної пенсійної системи.

"Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи. Ми націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії", — зазначив Шмигаль.

Нині в Україні діє солідарна пенсійна система, яка відрізняється від накопичувальної тим, що всі кошти, які перераховуються платниками податків до Пенсійного фонду, одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. При накопичувальній системі громадянин самостійно протягом життя відкладає гроші, які потім частинами отримує після виходу на пенсію.

Зазначимо, Міністерство соціальної політики також готує зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців за рахунок меценатів, які зможуть адресно перераховувати гроші.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", який змінює правила індексації виплат.

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