Зеленський підписав важливий пенсійний закон: що він змінить для українців

Президент України Воалімір Зеленський у п'ятницю, 29 квітня, підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства». Він змінює правила індексації виплат.

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За новими правилами тепер дата щорічної індексації (1 березня) зафіксована у законі і не коригуватиметься щорічно вручну політиками. При цьому індексація відбуватиметься для всіх категорій пенсіонерів з урахуванням показників інфляції та зростання середньої заробітної плати. Зазначимо, що раніше частина пенсіонерів не підпадала під щорічну індексацію.

Крім того, закон дозволяє достроково призначати пенсії (за півтора роки до досягнення пенсійного віку) людям, які мають повний страховий стаж, а трудовий договір з якими розірваний у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією підприємства. Нарешті, пенсії матерям та батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, тепер призначатимуться також достроково.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пенсіонерам, які раніше отримували гроші через "Укрпошту" та залишилися на окупованих територіях, виплати зараховуватимуть на рахунки Ощадбанку. Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється, і їм зараховується пенсія на картки.