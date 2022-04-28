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В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территориях
Пенсионерам, которые раньше получали деньги через “Укрпочту” и остались на оккупированных территориях, выплаты будут зачислять на счета Сбербанка. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия засчитывается на карты.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что правительство приняло решение, предусматривающее, что пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных, окруженных территориях, где идут активные боевые действия, из-за чего "Укрпочта" не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в Сбербанке.
Пенсия будет зачислена на счета после представления "Укрпочтой" по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.
Денежные средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении Сбербанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если человек не обратился в Сбербанк за денежными средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности "Укрпочта" доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период.
Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться "Укрпочтой" по новому месту нахождения через Сбербанк или другой избранный уполномоченный банк.
Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия засчитывается на карты.
Напомним, оккупированную россиянами Херсонскую область с 1 мая планируют перевести в рублевую зону.