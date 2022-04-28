У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях

Пенсіонерам, які раніше отримували гроші через “Укрпошту” та залишилися на окупованих територіях, виплати зараховуватимуть на рахунки Ощадбанку. Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється, і їм пенсія зараховується на картки.

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Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на окупованих, оточених територіях, де йдуть активні бойові дії, через що " Укрпошта" не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховуватиметься на рахунки, відкриті в Ощадбанку.

Пенсія буде зарахована на рахунки після подання "Укрпоштою" за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій на певних територіях.

Кошти з рахунку пенсіонер зможе невідкладно отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території на підставі паспорта та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.

Якщо людина не звернулася до Ощадбанку за грошовими коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості "Укрпошта" доставить людині за місцем проживання неодержану суму пенсії та пенсію за поточний період.

Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватись "Укрпоштою" за новим місцем перебування через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк.

Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється, і їм пенсія зараховується на картки.

Нагадаємо, окуповану росіянами Херсонську область з 1 травня планують перевести до рубльової зони.