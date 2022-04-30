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Зеленский подписал важный пенсионный закон: что он изменит для украинцев
Президент Украины Воалимир Зеленский в пятницу, 29 апреля, подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства». Он меняет правила индексации выплат.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
По новым правилам теперь дата ежегодной индексации (1 марта) зафиксирована в законе и не будет корректироваться ежегодно вручную политиками. При этом индексация будет происходить для всех категорий пенсионеров с учетом показателей инфляции и роста средней зарплаты. Отметим, что до этого часть пенсионеров не подпадала под ежегодную индексацию.
Кроме того, закон позволяет досрочно назначать пенсии (за полтора года до достижения пенсионного возраста) людям, у которых есть полный страховой стаж, а трудовой договор с которыми расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия. Наконец, пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, теперь будут назначаться тоже досрочно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее стало известно, что пенсионерам, которые раньше получали деньги через “Укрпочту” и остались на оккупированных территориях, выплаты будут зачислять на счета Ощадбанка. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия засчитывается на карты.