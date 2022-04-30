Зеленский подписал важный пенсионный закон: что он изменит для украинцев

Президент Украины Воалимир Зеленский в пятницу, 29 апреля, подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства». Он меняет правила индексации выплат.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

По новым правилам теперь дата ежегодной индексации (1 марта) зафиксирована в законе и не будет корректироваться ежегодно вручную политиками. При этом индексация будет происходить для всех категорий пенсионеров с учетом показателей инфляции и роста средней зарплаты. Отметим, что до этого часть пенсионеров не подпадала под ежегодную индексацию.

Кроме того, закон позволяет досрочно назначать пенсии (за полтора года до достижения пенсионного возраста) людям, у которых есть полный страховой стаж, а трудовой договор с которыми расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия. Наконец, пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, теперь будут назначаться тоже досрочно.

Напомним, ранее стало известно, что пенсионерам, которые раньше получали деньги через “Укрпочту” и остались на оккупированных территориях, выплаты будут зачислять на счета Ощадбанка. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия засчитывается на карты.