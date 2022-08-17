У Кабміні запропонували збільшити пенсії за рахунок меценатів

Міністерство соціальної політики готує зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців за рахунок меценатів, які зможуть адресно перераховувати гроші. Про це під час національного телемарафону повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

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"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів: пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру", — сказала очільниця Мінсоцполітики.

Відповідний законопроект уже розглядають у парламентських комітетах. Жолнович вважає, що Верховна Рада швидко ухвалить пропозицію.

Нагадаємо, "Укрпошта" не доставлятиме пенсії у місцях бойових дій, тому необхідно відкрити рахунок в Ощадбанку.

Пенсіонерам, які раніше отримували гроші через “Укрпошту” та залишилися на окупованих територіях, виплати зараховуватимуть також на рахунки Ощадбанку. Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється, і їм зараховується пенсія на картки.