"Укрпошта" не доставлятиме пенсії у місцях бойових дій: необхідно відкрити рахунок в Ощадбанку

Кабмін змінив порядок виплати пенсій за неможливості доставити їх одержувачам за місцем проживання. Уряд повідомив про це на своєму сайті.

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Тепер? якщо "Укрпошта" не може доставляти пенсії на територіях, де проходять бойові дії, виплати будуть перераховані на рахунки, відкриті в Ощадбанку.

Для цього одержувач повинен укласти договір із банком, після чого кошти можна отримати у вибраному відділенні банку на підставі паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Пенсію можуть перевести на рахунок в іншому банку або доставити її за місцем проживання після відновлення такої можливості.

Письмове повідомлення про населені пункти, в яких відсутня технічна можливість доставляти пенсії додому, "Укрпошті" погоджують військові адміністрації.

Нагадаємо, "Укрпошта" запевняє, що разом із Пенсійним фондом та Міністерством соціальної політики робить все, щоб навіть у складних умовах воєнного стану громадяни своєчасно отримували соцвиплати.

Пенсіонерам, які раніше отримували гроші через “Укрпошту” та залишилися на окупованих територіях, виплати зараховуватимуть на рахунки Ощадбанку. Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки.