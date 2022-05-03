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"Укрпочта" не будет доставлять пенсии в местах боевых действий: необходимо открыть счет в Ощадбанке
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий при невозможности доставить их получателям по месту жительства. Правительство сообщило об этом на своем сайте.
Теперь, если "Укрпочта" не может доставлять пенсии на территориях, где проходят боевые действия, выплаты будут перечислены на счета, открытые в Ощадбанке.
Для этого получатель должен заключить договор с банком, после чего средства можно получить в выбранном отделении банка на основании паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Пенсию могут перевести и на счет в другом банки или доставить ее по месту жительства после возобновления такой возможности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Письменное уведомление о населенных пунктах, в которых отсутствует техническая возможность доставлять пенсии на дом, "Укрпочта" согласовывает c военными администрациями.
Напомним,"Укрпочта" заверяет, что вместе с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики делает все, чтобы даже в сложных условиях военного положения граждане своевременно получали соцвыплаты.
Пенсионерам, которые раньше получали деньги через “Укрпочту” и остались на оккупированных территориях, выплаты будут зачислять на счета Ощадбанка. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия засчитывается на карты.