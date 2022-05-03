"Укрпочта" не будет доставлять пенсии в местах боевых действий: необходимо открыть счет в Ощадбанке

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий при невозможности доставить их получателям по месту жительства. Правительство сообщило об этом на своем сайте.

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Теперь, если "Укрпочта" не может доставлять пенсии на территориях, где проходят боевые действия, выплаты будут перечислены на счета, открытые в Ощадбанке.

Для этого получатель должен заключить договор с банком, после чего средства можно получить в выбранном отделении банка на основании паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Пенсию могут перевести и на счет в другом банки или доставить ее по месту жительства после возобновления такой возможности.

Письменное уведомление о населенных пунктах, в которых отсутствует техническая возможность доставлять пенсии на дом, "Укрпочта" согласовывает c военными администрациями.

Напомним,"Укрпочта" заверяет, что вместе с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики делает все, чтобы даже в сложных условиях военного положения граждане своевременно получали соцвыплаты.

Пенсионерам, которые раньше получали деньги через “Укрпочту” и остались на оккупированных территориях, выплаты будут зачислять на счета Ощадбанка. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия засчитывается на карты.