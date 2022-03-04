В "Укрпочте" рассказали, как получать пенсию и прочие выплаты во время войны

"Укрпочта" заверяет, что вместе с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики делает все, чтобы даже в сложных условиях военного положения граждане своевременно получили соцвыплаты за март.

Как отмечается в сообщении госкомпании, те, кто получал пенсии и субсидии через "Укрпочту" и не уезжал с постоянного места проживания, могут просто ждать ее получения на дому или забрать в отделении согласно обычному графику выплат.

В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем получателям будут сообщать, однако в "Укрпочте" заверяют, что выплаты будут проведены обязательно. Проверить работу отделений "Укрпочты" можно на сайте offices.ukrposhta.ua.

Те, кто уехал с места фактического проживания, могут получить свои выплаты, позвонив изначально в контакт-центр "Укрпочты" по номеру 0 800 300 545, нажав кнопку "2" (раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии"). Все звонки бесплатны.

Также можно звонить в Пенсионный фонд по номерам телефонов, указанным для соответствующего региона на его странице в Facebook.

Нужно будет сообщить о необходимости получения пенсии или пособия по другому адресу и сообщить фамилию, имя и отчество получателя, адрес получения до марта 2022 года, серию и номер паспорта, номер телефона получателя, способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу), а также новый адрес доставки (индекс отделения "Укрпочты" или адрес временного проживания).

Пенсионеры, получающие выплаты почтовым переводом, должны также дополнительно сообщить оператору код перевода, полученный в SMS-сообщении.

В "Укрпочте" обещают, что деньги будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Если человек пока не определился с местом получения выплаты и хочет ее получить в любом автоматизированном отделении "Укрпочты", к которому будет доступ, об этом следует сообщить оператору.

Для тех, кто получал пенсии и субсидии через банки и не может сейчас снять наличные с карт, предлагается опция перечисления средств с карты для получения наличных в отделении "Укрпочты" или же с доставкой их по адресу проживания с помощью услуги "С карты на дом". Также деньги можно снять через POS-терминалы в отделениях "Укрпочты".

Напомним также, что ранее власти решили, что если тот или иной банк, через который выплачиваются пенсии, не сможет осуществлять выплаты, эту функцию возьмет на себя государственный Ощадбанк.

Сам же Ощадбанк накануне решил продлить до августа срок действия всех карт, у которых он закончился в этом году или закончится до августа этого года, а также решил активировать до июля карты, у которых срок действия истек до 2022 года.