Минсоцполитики вводит альтернативные способы выплаты пенсий и денежной помощи

Министерство социально политики разработало альтернативные способы выплаты пенсий и денежных пособий во время военного положения. Ведомство будет привлекать Ощадбанк при сбоях в работе других банков или почты.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что Кабмин уже принял соответствующее постановление.

В частности, если банк по каким-то причинам не сможет осуществлять выплаты пенсий и денежной помощи от государства, то эту функцию автоматически на себя возьмет Ощадбанк. Получателю в таком случае нужно будет только обратиться в любое ближайшее отделение госбанка с паспортом и с ИНН (индивидуальным налоговым номером).

Дополнительные варианты доставки выплат также будут использовать для временно перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора.

Если украинец получал выплаты через "Укрпочту" и ему пришлось покинуть свой населенный пункт, то Ощадбанк также возьмет на себя перевод денег таким получателям. При этом им не нужно будет открывать счет в банке, пенсионерам будет достаточно обратиться в Пенсионный фонд, а получателям денежной помощи — в органы социальной защиты. И туда, и туда можно обратиться лично или по телефону горячей линии, для связи с ПФУ также можно использовать личный кабинет на их сайте.

"Детям с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет в течение действия военного положения, начиная с февраля 2022 года и не успевшим пройти обследование и получить заключение медико-социальной экспертизы об установлении статуса лица с инвалидностью, выплата социальной помощи продолжается на период военного положения и на один месяц после даты его отмены", — добавили в Минсоцполитики.

Напомним, 24 февраля в связи с началом агрессии РФ отделения "Укрпочты" временно приостановили работу. При этом уже 25 февраля компания решила возобновить работу части отделений там, где это можно сделать безопасно и клиентам, и работникам.