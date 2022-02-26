Мінсоцполітики запроваджує альтернативні способи виплати пенсій та грошової допомоги

Міністерство соціальної політики розробило альтернативні способи виплати пенсій та грошової допомоги під час воєнного стану. Відомство буде залучати Ощадбанк у разі збоїв у роботі інших банків чи пошти.

Про це повідомила прес-служба відомства, уточнивши, що Кабмін уже ухвалив відповідну ухвалу.

Додаткові варіанти доставки виплат також використовуватимуть для тимчасово переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора.

Зокрема, якщо банк із якихось причин не зможе здійснювати виплати пенсій та грошової допомоги від держави, то цю функцію автоматично візьме на себе Ощадбанк. Одержувачу в такому разі потрібно буде лише звернутися до будь-якого найближчого відділення держбанку з паспортом та з ІПН (індивідуальним податковим номером).

Якщо українець отримував виплати через "Укрпошту" і йому довелося покинути свій населений пункт, Ощадбанк також візьме на себе перерахування грошей таким отримувачам. При цьому їм не потрібно буде відкривати рахунок у банку, пенсіонерам достатньо звернутися до Пенсійного фонду, а отримувачам грошової допомоги — до органів соціального захисту. І туди, і туди можна звернутися особисто або телефоном гарячої лінії, для зв'язку з ПФУ також можна використовувати особистий кабінет на їхньому сайті.

"Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років протягом дії воєнного стану, починаючи з лютого 2022 року, і які не встигли пройти обстеження і отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення статусу особи з інвалідністю, виплата соціальної допомоги продовжується на період воєнного стану та на один місяць після дати його скасування", - додали до Мінсоцполітики.

Нагадаємо, 24 лютого у зв'язку з початком агресії РФ відділення "Укрпошти" тимчасово призупинили роботу. При цьому вже 25 лютого компанія вирішила відновити роботу частини відділень там, де це можна зробити безпечно і для клієнтів, і для працівників.