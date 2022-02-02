Минсоцполитики планирует ввести на госпредприятиях накопительные пенсии

Министерство социальной политики предлагает Кабинету министров поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях с долей государства в уставных фондах более 50%.

Соответствующее письмо Минсоцполитики направило премьер-министру Денису Шмыгалю, передает LIGA.net.

В министерстве предлагают госпредприятиям обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

Таким образом, предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.

"Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечен дополнительный источник дохода при выходе на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – говорится в письме.

В Минсоцполитики считают, что инициатива будет способствовать развитию накопительного пенсионного обеспечения в целом, увеличению численности внутренних институциональных инвесторов с долгосрочным прогнозируемым инвестиционным ресурсом для экономического роста Украины.

Введение накопительных пенсий на госпредприятиях планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления.

В декабре прошлого года Кабмин утвердил экспериментальную программу по внедрению накопительных пенсий на госпредприятиях. В ней участвуют те компании, которые будут проданы частному инвестору по программе большой приватизации.

Годом ранее Минсоцполитики выступало с инициативой опробовать накопительную систему на предприятиях с вредными условиями труда.

Напомним, в октябре Министерство социальной политики предложило ввести добровольные взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет и поощрять это делать через 100%-ный бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы накопительной системы.