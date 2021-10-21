Минсоцполитики хочет сделать добровольными взносы граждан на накопительные пенсии

Министерство социальной политики инициирует введение добровольности уплаты взносов на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет и поощрение их это делать через 100%-ный бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы накопительной системы.

Как говорится в сообщении ведомства, такие предложения оно выработало в результате обсуждения системы взносов с Министерством финансов и миссией Всемирного банка.

С учетом положений законопроекта №2683-3 о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения предлагается установить три типа накопительных взносов.

В частности, это обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1%, которые должен платить работодатель (за счет снижения ЕСВ) в интересах всех лиц, в отношении которых он является страхователем в системе общеобязательного государственного социального страхования.

В свою очередь добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% будут платить все застрахованные лица из собственной заработной платы или другого дохода на условиях автозаписи с правом отказа.

Кроме того, это индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, которым государство будет перечислять дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

Таким образом, все застрахованные лица автоматически станут участниками второго уровня пенсионной системы и будут получать от 1% до 3% от своей зарплаты на собственные пенсионные счета в соответствии со своим выбором, а налоговое давление на работодателей не вырастет за счет снижения ЕСВ на размер накопительного взноса.

В Минсоцполитики также предлагают установить, что человек будет иметь право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса из своей зарплаты. Однако тогда дополнительные стимулирующие взносы от государства на его индивидуальный счет будут прекращены.

В таком случае за человеком все равно останется право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным восстановлением уплаты стимулирующего взноса от государства.

Кроме того, предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, ранее отказавшихся от уплаты взносов за свой счет, но отказаться снова они также смогут.

"Человек на каждый свой вклад за счет софинансирования от государства фактически сразу получит 100%-ную доходность дополнительно к доходности от инвестирования. Таким образом, не будет происходить принуждение граждан к уплате накопительных взносов за свой счет и будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в системы и гибкие условия развития системы в дальнейшем", — говорится в сообщении.

В ведомстве убеждены, что право выбора будет способствовать формированию активной позиции людей относительно пенсионных накоплений и стимулировать сознательный выбор пенсионного провайдера, что положительно повлияет на развитие конкуренции в сфере накопительного пенсионного обеспечения, снизит риски монополизации, положительно повлияет на развитие негосударственного пенсионного обеспечения, детенизацию занятости и зарплат, повышение финансовой грамотности, доверия к финансовым учреждениям и благосостояние населения в целом, а особенно пенсионеров.