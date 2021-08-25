Министр финансов: "Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте"

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что люди, не откладывающие накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". В то же время чиновник констатировал, что переход украинцев на накопительтную пенсионную систему сейчас невозможен.

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"Должна быть этапность. Мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале будем привлекать государственный накопительный институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений — это могут быть ОВГЗ", — отметил Марченко.

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По его словам, звучит много скепсиса относительно того, что накопительная система якобы показала свою неэффективность.

"Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", — подчеркнул министр.

Он отметил, что демографические тенденции в стране таковы, что обеспечивать функционирование солидарной системы, когда наступит выход на пенсию людей его возраста, будет невозможно.

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"Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти. Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта — или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", — сказал Марченко.

Напомним, что 68,5% украинцев считают, что их жизнь в старости должно обеспечивать государство, и лишь 18,8% считают ответственными за это прежде всего самих себя.