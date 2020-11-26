Эксперты рассчитали приблизительный уровень пенсий в Украине до 2035 года

Аналитический центр Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС) "Умная страна" провел моделирование расходов на пенсионное обеспечение в Украине на период 2020 — 2035 годов.

Как заявил во время онлайн-встречи по обсуждению пенсионной реформы заместитель председателя ВАС Михаил Соколов, если не провести пенсионную реформу, к 2035 году Украину ждет следующее:

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– на 5 млн возрастет количество пенсионеров;

– на 2 млн уменьшится количество застрахованных лиц;

– вдвое уменьшится количество застрахованных лиц по отношению к одному пенсионеру;

– на 193 млрд грн возрастет дефицит солидарной системы;

– на 257 млрд грн увеличатся расходы госбюджета на Пенсионный фонд;

– в 2027 году все пенсионеры будут получать минимальную пенсию на уровне 2 000 грн, если расходы госбюджета сохранятся на нынешнем уровне, и вместе с тем повысится финансирование Пенсионного фонда.

Как сообщалось ранее, более четверти всего населения Украины на данный момент находится за чертой бедности.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на Социальном форуме Совета ООН в Женеве.

Напомним, Министерство социальной политики поддержало законопроект №2683 о запуске накопительных пенсий, его предлагают использовать как основу для новой реформы. Кроме того, в ведомстве совместно с профильным комитетом парламента обозначили главные нововведения, которые ждут пенсионеров в 2021 году.