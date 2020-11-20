ЕСПЧ отклонил иск жителей Луганска, требовавших возобновить выплату пенсий жителям ОРДЛО

Европейский суд по правам человека 19 ноября отклонил иск семи человек из Луганска, оспаривавших решение Кабинета министров №595 от 2014 года о приостановке социальных выплат жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Как отметил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, заявители требовали признания незаконным пункта 2 временного порядка соцвыплат на Донбассе, согласно которому такие выплаты в неподконтрольных населенных пунктах будут осуществляться только после возвращения их под контроль украинской власти; а также восстановить им собственно сами выплаты.

"Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав пункт 2 порядка недействительным на том основании, что КМУ вышел за пределы своих полномочий, принимая его. В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам", — рассказал Лищина.

По его словам, заявители обращались ко многим украинским органам с требованием о восстановлении пенсий на основании судебных решений, но им было отказано. Они также обращались в админсуды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но и в этом иске им было отказано.

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В ЕСПЧ женщины пожаловались на нарушение статьи 6 Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливый суд и статьи 1 протокола №1 к этой конвенции о праве собственности в связи с невыполнением судебного решения, вынесенного в их пользу.

"ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как такую, что очевидно необоснована. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений, и отметил, что заявители не обратились с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", — отметил Лищина.

Суд, в частности, принял аргумент украинского правительства, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и что заявители могли и должны были обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. ЕСПЧ отметил, что из обстоятельств дела не следует, да и заявители не утверждали, что подача таких исков была бы затруднительна для них.

Иск в европейский суд подавали Людмила Кандыба 1953 года рождения, Оксана Баклицкая 1979 года рождения, Виталий Чайкин 1926 года рождения, Ольга Демченко 1987 года рождения, Наталия Осипчук 1981 года рождения, Ольга Плужникова 1983 года рождения и Ирина Шелестунова 1983 года рождения.

Напомним также, что в июле 2019 года упростить процедуру выплаты пенсий людям, находящимся на оккупированных территориях Донбасса, предложил президент Владимир Зеленский. Он выступил за продление срока пребывания пенсионеров в ОРДЛО с 59 дней до 1 года.

В сентябре прошлого года тогдашняя министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и беженцев Оксана Коляда заявляла, что в будущем будут найдены способы и пути решения проблемы с выплатой пенсий в регионе, и не исключала, что одним из способов будет привлечение к этому международных организаций.