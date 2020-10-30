"Взрывоопасно": Тупицкий объяснил, почему КС так долго думает над решением по люстрации

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий объясняет длительное рассмотрение судом дела о проведенной в 2014 году люстрации чиновников политической взрывоопасностью данного вопроса, а также определенным изменением его контекста после решения Европейского суда по правам человека, который признал люстрацию нарушающей эти самые права. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

По словам главы КС, когда этот вопрос обсуждается в закрытом режиме самими судьями, у тех из них, кто участвовал в протестах 2013-2014 годов, "продолжает в сердце гореть огонь", и вопрос приходится откладывать.

"Вопрос люстрации, по моему мнению, до сих пор взрывоопасен. И, возможно, потому КСУ так долго его рассматривает, подвергаясь критике, молчит. Но настало время пообщаться на эту тему. В КСУ есть судьи, которые были активными участниками Майдана. Я не говорю "просто приходили" — активные участники. И когда мы поднимаем вопрос о люстрационном деле и входим в дискуссию, подходим к решению ЕСПЧ, который говорит, что слишком большой круг людей подпал", — заявил судья.

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В связи с этим он задался вопросом, должен ли вообще теперь КС принимать решение по этому вопросу, или для его разрешения достаточно будет отмены или изменения Верховной Радой закона об очищении власти.

"Возможно, это уже не материя КСУ после решения ЕСПЧ — возможно, это уже Верховная Рада. Какие критерии применять? ЕСПЧ рассматривал вопрос не топ-чиновников. И это также вопрос. А общество рассчитывает, что не вернутся высокопоставленные чиновники", — обратил внимание он.

Напомним, 17 октября 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона о люстрации нарушает положения Европейской конвенции по правам человека. Украинское Министерство юстиции подало апелляцию на это решение, но в феврале нынешнего года суд ее отклонил.

Соответствующий иск был подан пятью украинскими чиновниками разного уровня из разных регионов, в частности работавших в прокуратуре и налоговых органах.