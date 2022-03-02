Ощадбанк "воскресил" до июля карточки с истекшим сроком действия

В связи с введением на территории Украины военного положения, государственный Ощадбанк вводит ряд нововведений, а также изменений в тарифах.

В частности, как сообщает пресс-служба финучреждения, активирована возможность расчетов всеми картами, действие которых завершилось, до 30 июня. Действие же карточек, срок которых истекает в январе-июле 2022 года, автоматически продлено до 1 августа.

Кроме того, с 1 марта отменено взыскание фиксированной комиссии по торговым терминалам и абонентской комиссии по пакету "Все включено".

На период военного положения также отменена комиссия за зачисление бюджетных средств (зарплат, пенсий и социальных выплат). Платежи на открытый НБУ счет помощи Вооруженным силам Украины производятся в банке также без комиссий.

Владельцы депозитов в Ощадбанке могут досрочно расторгнуть депозитные договоры в случае перечисления этих средств на помощь армии. В приложениях "Ощад 24/7" и "Мобильный Ощад" открыт сервис для благотворительных взносов на нужды украинской армии.

Помимо этого, отменяются неустойки/штрафы за несвоевременное освобождение индивидуальных депозитных ячеек по истечении срока договора. Не будет начисляться комиссия и за продление договора аренды ячейки. Срок действия этих нововведений – до 31 мая текущего года.

Также госбанк обращает внимание, что заблокировал в своей сети карточки российских и белорусских эмитентов, а также заблокировал счета резидентов РФ и Беларуси. При этом, как сообщили в Нацбанке, такая блокировка карт будет применяться со стороны всех украинских банков.

Напомним также, что накануне Ощадбанк ввел кредитные каникулы для физических лиц до июня.