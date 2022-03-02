Ощадбанк "воскресив" до липня картки зі строком дії, що минув

У зв'язку із введенням на території України військового стану державний Ощадбанк запроваджує низку нововведень, а також змін у тарифах.

Зокрема, як повідомляє прес-служба фінустанови, активовано можливість розрахунків усіма картками, дія яких завершилася, до 30 червня. Дію ж карток, термін яких спливає у січні-липні 2022 року, автоматично продовжено до 1 серпня.

Крім того, з 1 березня скасовано стягнення фіксованої комісії з торгових терміналів та абонентської комісії за пакетом "Все включено".

На період військового стану також скасовано комісію за зарахування бюджетних коштів (зарплат, пенсій та соціальних виплат). Платежі на відкритий НБУ рахунок допомоги Збройним силам України здійснюються у банку також без комісій.

Власники депозитів в Ощадбанку можуть достроково розірвати депозитні договори у разі перерахування цих коштів на допомогу армії. У додатках "Ощад 24/7" та "Мобільний Ощад" відкрито сервіс для благодійних внесків на потреби української армії.

Крім цього, скасовуються неустойки/штрафи за несвоєчасне звільнення індивідуальних депозитних чарунків після закінчення терміну договору. Не нараховуватиметься комісія і за продовження договору оренди чарунків. Термін дії цих нововведень – до 31 травня цього року.

Також держбанк звертає увагу, що заблокував у своїй мережі картки російських та білоруських емітентів, а також заблокував рахунки резидентів РФ та Білорусі. При цьому, як повідомили в Нацбанку, таке блокування карток буде застосовуватись з боку всіх українських банків.

Нагадаємо, що напередодні Ощадбанкзапровадив кредитні канікули для фізичних осіб до червня.