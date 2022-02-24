Розрахуватись карткою Ощадбанку можна безперебійно. В установі дали клієнтам рекомендації

На даний момент клієнти Ощадбанку можуть безперебійно проводити розрахунки за допомогою карток банку, повідомила пресслужба фінустанови, заспокоюючи громадян. А готівку є можливість зняти в мережі банкоматів.

Для здійснення розрахунків також можна використати мережу інформаційно-платіжних терміналів. Також функціонує мережа POS-терміналів банку в торговельно-сервісній мережі.

"Для безпеки платежів рекомендуємо вам використовувати Інтернет- та мобільний сервіс "Ощад 24/7", а також "Мобільний Ощад", які функціонують у звичайному режимі", – рекомендують у банку.

Для отримання додаткової інформації у фінустанові попросили звертатися до контакт-центру банку за телефоном 0-800-210-800. Довідку можна отримати, звернувшись на адресу електронної пошти contact-centre@oschadbank.ua, а також через соціальні мережі, чат-бот тощо.

Нагадаємо, що у цей складний період ПриватБанк вирішив скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Також термін дії карток ПриватБанку автоматично продовжено на 180 днів.

У банку наголосили, що всі його відділення працюють у безперебійному режимі у тих населених пунктах, де немає загроз для здоров'я та життя працівників та клієнтів.