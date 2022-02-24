ПриватБанк скасовує комісію на зняття готівки з карток

У цей складний період ПриватБанк вирішив скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Також термін дії карток ПриватБанку автоматично продовжено на 180 днів.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

"Всі відділення банку працюють у безперебійному режимі у тих населених пунктах, де немає загроз для здоров'я та життя працівників та клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працюють у режимі 24/7. Мережа POS-терміналів банку також працює.

"Жодних обмежень для безготівкових розрахунків немає. Зняття готівки через банкомати ПриватБанку також доступне, а служба інкасації банку забезпечує їх готівкою на безперебійній основі", — наголошують у фінустанові.

Також термін дії карток ПриватБанку автоматично продовжено на 180 днів.

"Тимчасово зупинено покупки через "Оплату частинами", і згідно з Постановою НБУ тимчасово обмежено відправлення міжнародних валютних переказів", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що будь-які інші обмеження є технічними труднощами, які банк намагатиметься усувати якнайшвидше.

У ПриватБанку пообіцяли інформувати клієнтів про подальші рішення.

Зазначимо, Національний банк України призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами, та ввів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та уряду, та окремих дозволів НБУ).