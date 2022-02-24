ПриватБанк отменяет комиссию на снятие наличных с карт

В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Также срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Все отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов", — говорится в сообщении.

Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работают в режиме 24/7. Сеть POS-терминалов банка также работает.

"Никаких ограничений для безналичных расчетов нет. Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка также доступно, а служба инкассации банка обеспечивает их наличными на бесперебойной основе", — подчеркивают в финучреждении.

Также срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

"Временно остановлены покупки из-за "Оплаты частями", и согласно постановлению НБУ временно ограничена отправка международных валютных переводов", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что любые другие ограничения являются техническими трудностями, которые банк будет пытаться устранять как можно быстрее.

В ПриватБанке пообещали информировать клиентов о дальнейших решениях.

Отметим, Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами, и ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов и правительства, и отдельных разрешений НБУ).