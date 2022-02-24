Рассчитаться картой Ощадбанка можно бесперебойно. В учреждении дали клиентам рекомендации

На данный момент клиенты Ощадбанка могут бесперебойно производить расчеты с помощью карт банка, сообщила пресс-служба финучреждения, успокаивая граждан. А наличные есть возможность снять в сети банкоматов.

Для осуществления расчетов можно использовать сеть информационно-платежных терминалов. Также работает сеть POS-терминалов банка в торгово-сервисной сети.

"Для безопасности платежей рекомендуем использовать Интернет- и мобильный сервис "Ощад 24/7", а также "Мобильный Ощад", которые функционируют в обычном режиме", — рекомендуют в банке.

Для получения дополнительной информации в финучреждении попросили обращаться в контакт-центр банка по телефону 0-800-210-800. Справку можно получить, обратившись по электронной почте contact-centre@oschadbank.ua, а также через социальные сети, чат-бот и т.д.

Напомним, что в этот сложный период ПриватБанк решил отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Также срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

В банке отметили, что все его отделения работают в бесперебойном режиме в населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.