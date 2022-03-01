Ощадбанк ввел кредитные каникулы для физлиц до июня

Ощадбанк в связи с введением на территории Украины военного положения решил ввести кредитные каникулы для клиентов-физических лиц с 1 марта по 31 мая по всем кредитным продуктам. Как говорится в сообщении госбанка, в этот период отменяются платежи по таким кредитам и любые штрафные санкции.

Процентные ставки за пользование общими кредитными запросами и банковскими продуктами "Кредитование пенсионеров", "Кредитование в рамках зарплатных проектов", "Кредит под залог депозита" и "Моя кредитка" до конца мая устанавливаются в размере 0,001% годовых.

Комиссионное вознаграждение за обслуживание кредита, предусмотренная банковским продуктом "Моя кредитка", и плата за пользование средствами в случае несанкционированного овердрафта также устанавливаются в размере 0,001% годовых.

Что касается ипотеки, автокредитов и кредитов наличными деньгами, то такие заемщики с 1 марта по 31 мая освобождаются от уплаты тела кредитов и процентов.

В финучреждении подчеркивают, что кредитные каникулы начинаются в автоматическом режиме, для их введения не нужно обращаться в банк.

Напомним также, что ранее кредитные каникулы по всем кредитным картам и кредитам на три месяца объявил Альфа-Банк Украина, а по кредитам для бизнеса - государственный ПриватБанк.